يرد اتهامات الاعتداء الجنسي؟ .. ألفيش: أي نوع من الرجال تتعاملون معهم!

ألمح البرازيلي دانييل ألفيش نجم فريق بوماس المكسيكي إلى قربه من العودة للمشاركة في المباريات رفقة فريقه بعد غياب دام لأكثر من شهر بسبب مشاركته في كأس العالم.
جاء هذا في صورة نشرها له على حسابه الرسمي على موقعى "إنستجرام"، وقام من خلالها بالتهنئة بالعام الجديد، وتجاهل بشكل تام الاتهامات الأخيرة التي ارتبطه باسمه.
وكتب ألفيش: "لا أعلم ما نوع الرجال الذي اعتادوا على التعامل معه، لكنني هنا رجل لا يستسلم، أراكم قريبًا في بوماس".
وبحسب ما ذكرت شبكة "ABC" فقد تقدمت فتاة بشكوى إلى شرطة كتالونيا بعد أن قام أمن الملهى بتبليغهم بوقوع حادثة، وقالت فيها إن ألفيش مد يده إلى داخل ملابسها.
جدير بالذكر أن ألفيش يحظى بإجازة ما بعد كأس العالم ولن يعود لفريقه المكسيكي بوماس قبل الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.
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