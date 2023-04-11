يرحل قبل ديربي الهلال؟ .. رودي جارسيا يهز الوسط النصراوي

زهيرة عادل
|
Rudi Garcia - Nassr 2023Al Nassr Twitter
رودي غارسياالنصردوري روشن السعوديانتقالات

النصر ابتعد عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط بالتعادل أمام الفيحاء مع بقاء سبع جولات فقط على نهاية الموسم

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

أكثر ما يخشاه مسؤولو نادي النصر السعودي حاليًا هو ضياع لقب دوري روشن، في وجود نجم بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما خسر لقب كأس السوبر في يناير الماضي.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

العالمي تعثر بالتعادل في المباراة الأخيرة أمام الفيحاء سلبيًا، ضمن الجولة الـ23، ليوسع الفارق بينه وبين الاتحاد؛ صاحب الصدارة، لثلاث نقاط.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن إدارة مسلي آل معمر قرر الاستغناء عن خدمات الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للفريق، خوفًا من فقدان مزيد من النقاط مع بقاء سبع جولات على نهاية الموسم.

لكن في الوقت نفسه، ينفي الصحفي النصراوي إبراهيم العتيق هذه الأنباء، مؤكدًا أن جارسيا لم تتم إقالته بعد، مطمئنًا جمهور العالمي أن النادي في يدٍ أمينة مع الرمز خالد بن فهد.

يذكر أن النصر يلتقي في المباراة المقبلة مع الهلال في ديربي الرياض، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن، ويدخل اللقاء محتلًا الوصافة برصيد 53 نقطة، فيما يحل الزعيم في المركز الرابع بـ46 نقطة.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

226183 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 29%كريم بنزيما
  • 30%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 10%فيكتور أوسيمين
226183 الأصوات

اختيارات المحررين