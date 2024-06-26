"يرأس رابطة الأندية ولا يحترم القانون!" .. رئيس نابولي يهاجم ناصر الخليفي ويحسم موقف كفاراتسخيليا

باريس سان جيرمان يجد صعوبة كبيرة في الاتفاق مع بديل مبابي

فتح أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي، النار على ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بسبب دخول الأخير في مفاوضات مع الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب الفريق البارتينوبي.

وكان والد كفاراتسخيليا قد أعلن في وقت سابق، رغبة نجله في الرحيل عن نابولي هذا الصيف، قبل أن يرد النادي الجنوبي ببيان صارم أكد خلاله أنه صاحب القرار الأول والأخير في مستقبل اللاعب الجورجي.

وقال رئيس نابولي في تصريحات نقلتها شبكة "onze": "لا توجد أي مشكلة بشأن كفاراتسخيليا. سنجلس معه ومع وكلائه ونعرض عليهم عقد التجديد".

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وأضاف: "لكن دعوني أن أتحدث عن رئيس رابطة الأندية الأوروبية (ناصر الخليفي) الذي يتصل باللاعبين دون تصريح من النادي الذي ينتمون إليه، وهو ليس لديه الحق في ذلك".

واستنكر: "كيف يفعل هذا الأمر؟ يرأس رابطة الأندية ويتفاوض مع لاعبنا بدون تصريح، وهذا أمر غير قانوني، علينا أن ندعوه إلى الالتزام بنظام كرة القدم، لأكون صادقًا لم يعد هناك شيء يفاجئني".

واتفق أنطونيو كونتي، مدرب نابولي الجديد مع رئيس النادي على نفس الموقف، حيث قال: "ملف الصفقات الجديدة والراحلين في يدي بالتنسيق مع الإدارة، أردت فقط تأكيدًا من الرئيس وسأكون الشخص الذي سيقرر من سيبقى".

وأوضح كونتي: "كفاراتسخيليا ودي لورينزو لاعبان رئيسيان بالنسبة لي".