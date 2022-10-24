يدعم رونالدو؟ نجم كرة القدم الأمريكية يقلد احتفال البرتغالي

جوجو سميث شوستر نجم كرة القدم الأمريكية يسجل ويحتفل على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يبدو أن تأثير البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يتجاوز كرة القدم بكثير، حيث قام جوجو سميث شوستر نجم نادي كانساس سيتي تشيفز في كرة القدم الأمريكية بتقليد احتفاله الأشهر بعدما سجل هدفًا.

جوجو سميث شوستر تألق بشكل كبير خلال فوز فريقه على سان فرانسيسكو 49، بنتيجة 44-23 في دوري كرة القدم الأمريكية، واحتفل بالصراخ على طريقة رونالدو التقليدية عندما سجل هدف فوز فريقه.

وعلى الرغم من أن رونالدو لا يعيش حاليًا أفضل أوقاته، في ظل معاناته المتواصلة في مانشستر يونايتد، إلا أن احتفاله بعد تسجيل الأهداف أصبح أسطوريًا، ويتجاوز بكثير كرة القدم.

جوجو سميث شوستر وبعد تسجيل هدف، قفز عموديًا ونزل على الأرض مع صرخة "SIUUUUUU" التي يقوم بها رونالدو، وقلدها العديد من النجوم والمشجعين.

نجم كانساس سيتي تشيفز رفض التعليق على تقليد احتفال كريستيانو رونالدو حسبما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث أكد أنه من محبي لعبة "Call of Duty" الشهيرة، وأنه لعبها مع زملائه في الفريق يوم الجمعة في جلسة مطولة لتعزيز الروح الجماعية في الفريق.