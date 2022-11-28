يدخن الشيشة ويمشي وسط الناس .. نيمار المزيف يشعل حماس الجماهير في قطر

شبيه نيمار أشعل حماس الجماهير في قطر والتي اجتمعت حوله ظنًا منها أنه نجم البرازيل.

بينما يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره السويسري في مباراته الثانية في دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 في غيابه أبرز لاعبيه نيمار، إلا أن شبيهًا للنجم البرازيلي أثار ضجة كبرى في قطر.

وحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فقد ظهر شبيه النجم البرازيلي وهو يسير في شوارع العاصمة القطرية، الدوحة، وسط تجمهر كبير حوله ممن خلطوا بين الشبيه وبين نيمار نفسه.

حتى قناة "فوكس سوكر" الأمريكية وقعت أيضًا في الفخ ونشرت الفيديو عبر شبكاتها الاجتماعية، ومع خروج نيمار من الفريق بسبب إصابة كاحله، كانت صورة البرازيلي شيئًا بلا شك سيجعل الناس يتحدثون، لدرجة أن الشبكة كتبت على الفيديو: "شوهد نيمار وهو يتجول في الدوحة".

وفي الصور، سار نيمار المزيف مرتديًا ملابس المنتخب البرازيلي، ومحاطًا بالمشجعين الذين أوقفوه لالتقاط الصور، كما دخن الشيشة وسط الجماهير، ومع ذلك لاحظ مستخدمو الإنترنت على الفور أنه لم يكن النجم البرازيلي، بل شبيهًا له.

Neymar was spotted walking around Doha 👀🇧🇷 pic.twitter.com/DSRoDZmbsU — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022

وبعد اكتشاف الخدعة، قررت الشبكة الأمريكية الاعتراف بالخطأ على الفور وأخذ الأمر بروح دعابة مع تعليق: "تحديث، نيمار لديه شبيه مقنع جدًا".