لم يخن برشلونة.. لماذا تفرقت السبل بين ليونيل ميسي والنادي الإسباني؟

تهاني سليم
Lionel Messi Barcelona 2020-21Getty Images
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قرار ليونيل ميسي بشأن مستقبله لم يكن بمحض إرادته

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي اختار ناديه الجديد ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن ذلك؛ أمر لن يفضله جمهور برشلونة لكن عودة ليو إليهم لم تكن مضمونة بسبب ناديهم نفسه.

وانتشرت أخبار قوية اليوم الأربعاء عن قرب انضمام ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وانتهى عقد ميسي بنهاية الموسم والشهر الحالي مع باريس سان جيرمان الذي انتقل إليه قبل موسمين بعد نهاية عقده مع برشلونة وفشل النادي الكتالوني في تمديد تعاقده.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم أن الوقت لم يكن في صالح برشلونة وأنه لا يضمن تسجيل عقد اللاعب حتى أغسطس رغم موافقة رابطة الليجا على خطة النادي الاقتصادية.

وما زال يلزم برشلونة التخلي عن بعض اللاعبين ورواتبهم ليتمكنوا من ضم ميسي أو بالأحرى تسجيله.

الصحيفة الإسبانية قالت إن ميسي وعائلته أرادوا تأكيدات على إمكانية تسجيله ليتجنبوا ما حدث لهم قبل عامين، لكن برشلونة لم يستطع ضمان ذلك.

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