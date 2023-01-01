"يخلق الله ما لا تعلمون" .. الحائلي يوضح موقفه من الترشح لرئاسة الاتحاد من جديد

فترة أنمار الحائلي الحالية تنتهي في يونيو 2023

Shahid

أجاب أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، على السؤال الذي يدور في أذهان الاتحاديين خلال الفترة الحالية، حول موقفه من الرئاسة، في ظل الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها من قبل بعض الجماهير.

الحائلي كان قد فاز بمقعد رئاسة العميد في يونيو 2019 بالتزكية، إذ لم يترشح أي منافس أمامه، ومنتظر أن تنتهي فترته في يونيو المقبل.

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وتعرض رئيس العميد لانتقادات كثيرة من قبل عدد من إعلاميين النادي خلال الفترة الماضية، في ظل فشل إدارته في أكثر من ملف، كالرخصة الآسيوية، وتورط النادي في قضية التسجيلات وغيرهما.

وأوضح الحائلي موقفه من الانتخابات المقبلة، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "بكل أمانة، إلى الآن لا يوجد شيء جديد، نحن في منتصف الموسم، أمامنا استحقاقات مهمة، نركز عليها، ونوفر كل الدعم للاعبين والجهاز الفني والإداري، هذه مسؤوليتنا وإدارتنا، نعلم عليها حتى اليوم الأخير لنا، وبعدين يخلق الله ما لا تعلمون".

يذكر أن العميد يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن الصدارة، لكن له مباراة مؤجلة.

Shahid