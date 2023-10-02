يخطط لخلافة أنشيلوتي؟ راؤول يرفض عرضًا مغريًا ويفضل البقاء مع ريال مدريد!

رؤاول يحلم بخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد...

تقترب رحلة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، من النهاية مع الفريق الملكي، إذ يرحل المدرب الإيطالي بنهاية الموسم الحالي لتدريب منتخب البرازيل، وبدأت التكهنات حول خليفته في تدريب الميرينجي.

وارتبطت العديد من الأسماء القوية لخلافة أنشيلوتي، في تدريب ريال مدريد، ومن أبرز تلك الأسماء هما الثنائي، راؤول جونزاليس، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد كاستيا، وتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.

وبحسب التقارير الصحفية فإن راؤول رفض عرضًا من فريقه السابق شالكة، لتولي قيادته الفنية خلفًا للمدرب توماس ريس، الذي رحل عن الفريق في الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت 1" فإن شالكة الذي يحتل المركز السادس عشر في ترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني، لجأ إلى راؤول لتولي قيادة الفريق الفنية، ولكن الأسطورة الإسبانية رفض، وقرر البقاء مع ريال مدريد.

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وسبق وأن ارتدى راؤول قميص شالكة، في عام 2010 بعد التعاقد معه في صفقة انتقال حر، وشارك مع الفريق الألماني في 97 مباراة سجل خلالهم 40 هدفًا، ووصل مع الفريق الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن راؤول صاحب الـ 46 عامًا، يتولى قيادة فريق ريال مدريد للشباب منذ عام 2020، وقاد الفريق في 138 مباراة منذ ذلك الحين فاز في 59 منهم، وحقق دوري أبطال أوروبا مع فريق تحت 19 عامًا في عام 2020.