"يخترع قانونًا جديدًا".. طرد لاعب الفيحاء يثير الجدل بسبب رونالدو والبليهي!

هل تتشابه واقعة رونالدو ولاعب الفيحاء؟

SHAHID

أثارت لقطة طرد الزامبي فاشون ساكالا، جناح فريق الكرة بنادي الفيحاء، في مباراة النصر، جدلًا تحكيميًا، حول مقارنتها بواقعة طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو، في لقاء الهلال بكأس الدرعية للسوبر السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتلقى لاعب الفيحاء ساكالا، بطاقة حمراء، إثر دفع لاعب النصر أوتافيو دون كرة في الدقيقة 89، أثناء مشادة بين اللاعبين، في المباراة التي انتهت بفوز النصر بنتيجة (3-1)، على ملعب الأول بارك، في لقاء الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وقال التحكيمي سمير عثمان، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن الحكم محمد الحربي لم يشاهد تفاصيل الواقعة، ولاعب الفيحاء كان يستحق بطاقة صفراء وليس طردًا، موجهًا نصيحة إلى الحكم بعدم التحدث بالصافرة، واتباع لغة الجسد التي تعبر عن شخصية الحكم، فيما أكد التحكيمي محمد فودة أن طرد اللاعب مستحق، واصفًا إياه بالسلوك المشين.

وتلقى سمير عثمان، رسالة ساخرة من أحد الجماهير، الذي طالبه بالرد على مقارنة بين لقطة رونالدو والبليهي، ومخالفة لاعب الفيحاء، واتهامه باختراع قانون جديد، ليرد عثمان ساخرًا "أتشبه واقعة البليهي بما حدث في مباراة النصر، أنت من يخترع قانونًا جديدًا".

ونوه عثمان بأن النصر كان يستحق ركلة جزاء أمام الفيحاء، لم تُحتسب في الدقيقة 11، بناءً على اندفاع مدافع الفيحاء وتصادم غير مبرر لساديو ماني من الخلف، داخل منطقة الجزاء.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يذكر أن رونالدو تلقى بطاقة حمراء، بداعي ضرب مدافع الهلال علي البليهي، أثناء مباراة الديربي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (1-2).

SHAHID