يخاطب الهلال؟ .. ليونيل ميسي يعترف أخيرًا: الانتقال إلى السعودية خطوة جذابة بالنسبة لي!

أمل جديد من ميسي لمسؤولي الكرة السعودية..

SHAHID

بعدما زعمت تقارير أوروبية كثيرة عدم تفكير الأرجنتيني ليونيل ميسي نهائيًا في الانتقال لدوري روشن السعودي، خرج ليو لإحراج الجميع بحديثه عن تلك الخطوة وعن حبه للمملكة العربية السعودية.

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الهلال السعودي سعى لضم الأرجنتيني خلال الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وقدم له مغريات مالية عظيمة، لكنه في الأخير فاجأ الجميع باختيار إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي كشف عن كواليس الصيف والعروض التي تلقاها، إذ قال خلال تصريحاته لمجلة "TIME": "لحسن حظي كنت أمتلك عدة خيارات على الطاولة وجميعها مثير للاهتمام، كان عليّ دراستها والتفكير بها مرورًا بتقييمها مع أسرتي، قبل أن نتفق على القرار النهائي بالقدوم إلى ميامي".

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وأضاف: "خياري الأول كان العودة لبرشلونة، لكن لم يكن ذلك ممكنًا، حاولت العودة ولم يكلل الأمر بالنجاح، بعد ذلك فكرت كثيرًا في الانتقال للدوري السعودي، حيث أعرف البلد، وقد نجحوا في تطوير المنافسة لتصبح قوية للغاية وفي المستقبل القريب يمكن أن تكون مسابقة مهمة".

ليو اختتم: "أضف على ذلك أنني سفير السياحة السعودية، لذلك انجذبت لتلك الوجهة، خاصةً أنني استمتع بكل مرة أزورها، وما زاد على ذلك طريقة تطور كرة القدم والجهود الكبرى التي يبذلونها، لذا الدوري السعودي وكذلك الأمريكي كانا مثيرين للاهتمام بالنسبة لي جدًا".

رغم أن ميسي كان يتجنب الحديث عن العرض السعودي بهذه الطريقة من قبل، ودائمًا ما كان يخرج لينفي أن "الأموال هي هدفه" ولم يتطرق قط للحديث عن اهتمامه بالفعل بعرض الهلال، جاءت تصريحاته هذه المرة لتفتح باب الشكوك حول نواياه في الفترة المقبلة، وما إذا كان يحاول التلميح للمسؤولين السعوديين لفتح خط مفاوضات معه من جديد!

SHAHID