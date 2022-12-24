يحيى أم أبو بكر .. جارسيا يحسم خياره الهجومي أمام الهلال

مواجهة مرتقبة للنصر أمام الهلال

Shahid

يعيش النصر مع مدربه رودي جارسيا أيامًا سعيدة جدًا بعد اكتساحه للرائد في الدوري السعودي 4-1 وتخطيه العدالة في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكن كل ذلك قد يتغير حال لم يُحقق الفريق نتيجة إيجابية أمام الهلال.

النصر يستضيف الهلال بعد غدٍ الإثنين في قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، ولم يُحدد بعد ملعب اللقاء حيث سيُقام على مرسول بارك حال كان جاهزًا وإلا سيُنقل للملز.

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المهاجم فينسنت أبو بكر غاب عن المباراة الأخيرة للنصر أمام العدالة، حيث دفع جارسيا بالمهاجم الشاب أيمن يحيى في التشكيل الأساسي، لكن صحيفة الرياضية أكدت أن النجم الكاميروني سيعود للعب أساسيًا أمام الهلال.

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادر نصراوية أن غياب أبو بكر عن المباراة الأخيرة كان بهدف إراحته فقط بعد خوضه 3 مباريات مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.

يُشار إلى أن النصر يتصدر جدول الترتيب بجانب الشباب برصيد 22 نقطة لكل منهما، ويتواجد الهلال ثالثًا بفارق 20 نقطة، لكن الليوث لعبوا مباراة أقل.

Shahid