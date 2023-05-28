يحتفل باستفزاز النصر .. عبد الرزاق حمد الله: هو طريق الاتحاد نحو لقب دوري روشن!

إسقاط وتقليل من الدوري الاستثنائي وتصريحات مثيرة من حمد الله في ليلة تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن

يبدو أن كل ظهور إعلامي للمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، سيصحبه محاولة لـ"قصف جبهة" ناديه السابق النصر، فقد فعل في ليلة حسم العميد بطلًا لدوري روشن.

العميد حسم أمس السبت، لقب دوري روشن لصالحه بعد الفوز أمام الفيحاء 3-0، فيما تعادل منافسه النصر أمام الاتفاق 1-1، في الجولة الـ29 وقبل الأخيرة، ليتفوق النمور بفارق خمس نقاط على العالمي.

وخلال ظهور زميله في العميد عمر هوساوي ولاعب النصر السابق أيضًا، عبر القنوات الرياضية السعودية، قال: "حققت دوري استثنائي صعب مع النصر 2018 أنا وحمد الله، وهذا أيضًا صعب، كل المواسم صعبة".

وهنا قاطعه الساطي ليعلق: "هذا هو الاستثنائي وهذا هو الصعب، وهذا هو كل شيء"، مضيفًا: "عشت الدوريين، وأعتقد أن هذه أصعب نسخة لأنها ستذهب بنا للعالمية، بجانب أن الموسم طويل، وحُرمنا من لقب الموسم الماضي، لذلك الضغط كان كبيرًا علينا أكثر من الفرق الأخرى، كان يتوجب علينا حصد اللقب، والله منع عنا لقب الموسم الماضي، كي يمنحنا لقب الموسم الجاري المؤهل للعالمية".

ولم يكتف المهاجم المغربي بهذا التصريح الاستفزازي بعض الشيء لجمهور النصر، بل زاد عليهم خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18"، مكملًا: "لا يوجد أصعب مباراة، كنا أبطال بعد فوزنا أمام النصر، عرفنا وقتها أن اللقب لصالحنا، فقط كنا ننتظر متى موعد الحسم؟، أما بعد الفوز أمام النصر الموضوع انتهى!".

وواصل حول الانتقادات التي يتعرض لها: "الكل يعتقد أنه يضع ضغوطًا عليّ، لكن حقيقة الأمر أنه يضع ضغوطًا على نفسه، أما أنا فهذا عادٍ بالنسبة لي، أركز ع الملعب مع أصدقائي وفي التدريبات فقط".

واختتم الساطي بتعليق حول قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو في محاولة للحصول على نقاط ديربي الرياض كاملة، ومدى تأثير هذه القضية على تركيز لاعبي الاتحاد وجدول الترتيب، قائلًا: "نحن نعرف الملعب فقط، وخارجه له رجاله، أي شيء في الملعب مرحبًا به".