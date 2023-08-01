يحتضن شخص وهمي .. مورينيو يسخر من إدارة روما بطريقته الخاصة

ماذا فعل مورينيو؟

أثار البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما جدلًا كبيرًا بعد تصرفه الأخير بمعسكر الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

واختتم الفريق الإيطالي معسكره التدريبي في البرتغال اليوم الثلاثاء، وخاض بعض المباريات الودية استعدادًا لبدء منافسته بالموسم الجديد.

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، يسعى مورينيو، للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة وأن نجم الفريق تامي أبراهام، سيغيب لمدة 6 أشهر عن الملاعب ولن يعود إلا بداية العام الجديد، بجانب فشل أندريا بيلوتي، المهاجم الثاني في تسجيل أي هدف طوال الموسم الماضي بالدوري الإيطالي.

ونشر مورينيو صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يظهر فيها الفريق بأكمله معًا على أرض الملعب، ولكن مورينيو وجهازه الفني ظهروا في الصورة وهم يتظاهرون بأنهم يحتضنون لاعبًا غير موجود بمنتصف الصورة".

وأوضح الموقع أن تصرف مورينيو، هدفه إرسال رسالة واضحة إلى إدارة النادي بحالة النقص التي يعيشها الفريق في ظل فشل الإدارة في تدعيم الفريق برأس حربة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان مورينيو، يرغب في التعاقد مع اللاعب جيانلوكا سكاماكا، نجم وست هام الإنجليزي لكن النادي في طريقهم لخسارة الصفقة لصالح إنتر ميلان.