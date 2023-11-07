"يحتاج معجزة" .. مدرب جريميو يكشف آخر تطورات انتقال لويس سواريز لمزاملة ميسي في إنتر ميامي!

مدرب جريميو يتحدث بشكل مستفيض عن فرضية انتقال سواريز إلى إنتر ميامي..

اعترف ريناتو جاوتشو، المدير الفني لنادي جريميو البرازيلي، أن ناديه سيحتاج إلى معجزة لمنع انتقال الأوروجوياني لويس سواريز من الرحيل ولم الشمل مع صديقه ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي.

ويلعب سواريز حاليًا مع جريميو، لكن النادي سمح له بالحصول على فرصة لإنهاء عقده بنهاية عام 2023، ومن المتوقع أن يحزم الأوروجوياني حقائبه ويتجه إلى الولايات المتحدة.

ولم يخف إنتر ميامي اهتمامه بمهاجم ليفربول وبرشلونة السابق، حيث سيجتمع ليس فقط مع ميسي، ولكن أيضًا مع الثنائي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

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وتحدث جاوتشو في مؤتمر صحفي بعد بفوز جريميو على باهيا في الدوري البرازيلي، مؤكدًا أنه يرى سواريز متجهًا بالفعل إلى الدوري الأمريكي.

وقال مدرب جريميو في تصريحاته: "سوف نحتاج إلى معجزة - لكي يبقى سواريز - لديه بالفعل خطط لعام 2024".

وأضاف: "لديه بالفعل خطط لعام 2024، لقد أوضح ذلك قبل عدة أشهر، ولا أتوقع معجزة، إنه قراره".

واختتم جاوتشو حديثه في هذا الصدد قائلًا: "أود أن يستمر معنا، لكن علينا أن نكون صادقين مع جماهيرنا، إذا انتهى به الأمر بالبقاء، ستكون معجزة، لكن تحقيق تلك المعجزة يعود إليه بالكامل".

ومن المتوقع أن يوافق سواريز على صفقة الانضمام إلى إنتر ميامي قبل موسم 2024 من الدوري الأمريكي، مما يسمح له بخوض تحدٍ جديد آخر في مسيرته المذهلة.