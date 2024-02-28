"يحتاج مساعدة الهلال أو معجزة صعبة" .. فيفا يعلن رسميًا فرص النصر للتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025

"فيفا" يحسم الجدل رسميًا..

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا، عن فرص نادي النصر السعودي، للمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، في صيف 2025.

بطولة كأس العالم للأندية 2025، تقام بمشاركة 24 فريقًا من مختلف القارات؛ حيث سيكون من نصيب آسيا "4 مقاعد"؛ هم: حاملو لقب دوري الأبطال 2021 و2022-2023 و2023-2024، بالإضافة إلى صاحب أعلى تصنيف في "فيفا".

وبالفعل.. ضمن الهلال السعودي "بطل 2021"، وأوراوا رد ديموندز الياباني "حامل لقب 2022-2023"، التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025؛ على أن ينضم لهما الفريق المتوّج بالنسخة الحالية من المسابقة القارية، بالإضافة إلى النادي صاحب أعلى تصنيف.

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ولا تزال 3 أندية آسيوية، تتنافس حاليًا للتأهل من خلال التصنيف؛ هم جيونبوك موتورز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، والنصر من المملكة العربية السعودية.

وأشار "فيفا" في بيانه مساء اليوم الأربعاء، إلى أن أسهل طريق أمام قلعة العالمي، للتأهل إلى مونديال الأندية 2025؛ هو التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، والذي تأهل فيها الفريق الأول لكرة القدم، إلى دور ربع النهائي، ضاربًا موعدًا مع العين الإماراتي.

إذًا.. ماذا لو لم يتوّج النصر بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

وقتها.. سيكون بإمكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 من خلال تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا"؛ ولكن بشرطين على النحو التالي:

- تأهل جيونبوك على حساب أولسان في مواجهتيهما بدور ربع النهائي، مع تتويج الهلال باللقب؛ ثم حصول النصر على نقاط أكثر من أولسان، خلال المباريات التي سيلعبها الفريق الأصفر في المسابقة.

- تأهل أولسان على حساب جيونبوك في مواجهتيهما بدور ربع النهائي، ثم خروجه من نصف النهائي؛ مع تأهل النصر إلى المربع الذهبي على حساب العين، وجمعه نقاطًا أكثر من أولسان، خلال المباريات التي سيلعبها الفريق الأصفر في المسابقة.

أحد هذين الاحتمالين؛ سيضمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، التأهل رسميًا إلى كأس العالم للأندية 2025؛ ليكون الممثل السعودي الثاني مع قلعة الزعيم.

جدير بالذكر أن تتويج نادي الهلال، بلقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا؛ يعني تأهل أعلى ناديين في التصنيف إلى مونديال الأندية، وليس فريقٍ واحد فقط.

ملحوظة: أي فوز يحققه الفريق في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ يجعله يحصل على نقاط في تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "فيفا".