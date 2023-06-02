"يحتاج لتحديث تويتر" .. السخرية تنهال على محمد نور بسبب بنزيما

نجم ريال مدريد يتسبب في السخرية من أسطورة الاتحاد

تسبب النجم الفرنسي كريم بنزيما في سخرية الجماهير من محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، وذلك بعد إصرار الأخير على تعاقد ناديه مع لاعب ريال مدريد الإسباني.

كريم بنزيما أعلن أمس الخميس، عن أنه مستمر مع نادي ريال مدريد حاليًا، وأن ما يتردد عبر الإنترنت ليس حقيقيًا، لتؤكد ماركا بعدها على أنه سيجدد عقده مع الفريق الإسباني لمدة موسم آخر.

وعلق محمد نور عبر برنامج "ملعب SBC" على صفقة بنزيما، حيث أكد على أن الأخبار تؤكد هذا الأمر، وأن النجم الفرنسي أصبح قريبًا جدًا من نادي الاتحاد.

وسخر متابعي البرنامج على موقع "تويتر" من تصريحات نور، حيث علق أحدهم قائلًا بالعامية السعودية: "بس سوي تحديث لتويتر"، في إشارة إلى عدم متابعة نور لآخر تطورات الصفقة.

ومن المنتظر أن يخوض بنزيما آخر مباراة لريال مدريد في الموسم مساء يوم الأحد المقبل، عندما يواجه أتلتيك بيلباو، وبعدها سيحدد كريم موقفه من الاستمرار مع ناديه.