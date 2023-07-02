يحبهم وعذبهم .. مقطع فيديو صادم يكشف فريق كيفين دي بروينه المفضل!

دي بروينه لم يترك فرصة للكشف عن انتمائه الحقيقي..

كشفت لقطات جديدة أن البلجيكي كيفين دي بروينه نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي كان مشجعًا مخلصًا لنادي ليفربول، لدرجة أنه كان يحلم باللعب يومًا ما بين صفوفه.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أصبح أسطورة في ملعب "الاتحاد" منذ وصوله في عام 2015، حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي، ومثلها في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وحقق لقب كأس إنجلترا مرتين، لكن اللقب الأبرز بالطبع كان دوري أبطال أوروبا.

العديد من ألقاب مانشستر سيتي المحلية خلال الفترة التي قضاها البلجيكي في ملعب "الاتحاد" كانت على حساب ليفربول، الذي خاض منافسة شرسة مع فريق المدرب بيب جوارديولا خلال السنوات الماضية.

ومع ذلك، كشف مقطع قديم يظهر فيه دي بروينه عندما كان طفلًا في نادي جينك البلجيكي أنه يشجع ليفربول، وأنه يحب مايكل أوين بالذات.

واعترف حينها دي بروينه البالغ من العمر 11 عامًا في لقطات فيديو قديمة عندما كان لا يزال في جينك: "النادي المفضل لدي هو ليفربول ولاعبي المفضل هو مايكل أوين، وأود أن ألعب هناك يومًا ما".

في عام 2019، عاد دي بروينه من جديد للحديث عن تشجيع ليفربول، حيث قال لمجلة "ماتش أوف ذا داي" الإنجليزية: "كنت من مشجعي ليفربول، كانت عائلتي التي تعيش في إنجلترا من أنصار ليفربول، لذلك كنت أيضًا".

استمتع دي بروينه ببعض المعارك الملحمية ضد ليفربول، حيث واجه "الريدز" 17 مرة في جميع المسابقات وسجل أربعة أهداف بينما قدم ثماني تمريرات حاسمة.