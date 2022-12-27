يحارب الكراهية بالحب .. لاكازيت يثير الجدل في موسم الأعياد!

نجم آرسنال السابق حقًا متصالح مع نفسه!

أثار النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الجدل بعد أن قام بالاعجاب بتغريدة تهاجم شخصه عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".

جاء هذا بعد أن نشر أحد الأشخاص تغريدة يقوم فيها بتمني فترة أعياد سعيدة بالنسبة للجميع، حتى الآن الأمر طبيعي ولا مشكلة فيه، لكنه أضاف جملة في النهاية وكتب: "عدا ألكساندر لاكازيت".

رد الفعل الطبيعي المنتظر في مثل تلك الحالات يكون التجاهل أو الرد بعنف أو بغضب، لكن على العكس تمامًا جاء رد لاكازيت على مشجع آرسنال صاحب التغريدة.

لاعب آرسنال السابق أعجب بالتغريدة وأصبحت تظهر في الحساب الخاص به في كل مرة يضغط أحدهم على الإعجابات الخاصة به.

جدير بالذكر أن لاكازيت كان قد سجل تسعة أهداف لصالح ليون هذا الموسم في الدوري الفرنسي وصنع ثلاثة في 15 مشاركة له.