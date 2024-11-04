توماس رونسيرو: يجب ان يمنعوا تكتيك مصيدة تسلل برشلونة.. لو كنتم شجعان توقفوا عن ذلك!

مطالبات بمنع فليك من تطبيق تكتيكه...

طالب الصحفي الإسباني الشهير توماس رونسيرو، الغاء تكتيك مصيدة التسلل، الذي يعتمد عليه برشلونة، في الموسم الحالي تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك.

ويقدم الفريق الكتالوني، مستويات مميزة تحت قيادة فليك، وتمكن من التغلب على ريال مدريد، برباعية نظيفة، وقبلها بايرن ميونخ، بأربعة أهداف مقابل، معتمدًا على تكتيك مصيدة التسلل.

وكتب الصحفي رونسيرو، في مقالة له عبر صحيفة "آس" الإسبانية: "أود أن أمنع هذا التكتيك، إذا كان برشلونة، شجاعًا فعليه أن ينتظرنا في ملعبه وسنرى من الأقوى".

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وأبدى جمهور ريال مدريد، غضبه من التكتيك الذي يتبعه برشلونة، إذ وقع لاعبو الفريق الملكي، في مصيدة التسلل 12 مرة، خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة، التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو.

ويستعد برشلونة، لمواجهة النجم الأحمر، مساء الأربعاء القادم ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، على أن يحل ضيفًا ثقيلًا على ريال سوسييداد، مساء الأحد القادم في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.