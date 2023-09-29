"يجب أن يجدوا حلًا لها" .. مدرب الأخضر السابق يحذر من أزمة مُخيفة تواجه السعودية!

تعرف على الأزمة القوية التي تواجه المنتخب السعودي، هل سيتم حلها؟

SHAHID

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لنادي الهلال والمنتخب السعودي، عن تطور دوري روشن السعودي خلال السنوات الماضية، محذرًا من أزمة قد تؤثر على الأخضر خلال الفترة المقبلة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتولى بيسيرو تدريب نادي الهلال عام 2006، وأيضًا المنتخب السعودي خلال الفترة من 2009 إلى 2011، قبل أن يرحل للعودة إلى الدوري البرتغالي من بوابة سبورتنج براجا.

وقال بيسيرو خلال تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "ما حدث من تطوير وضم نجوم عالميين في الدوري السعودي كانت بمثابة المفاجأة بالنسبة لي، لأنهم يحاولون بشكل مستمر التطوير من المسابقة بالتعاقد مع مدربين ولاعبين من الخارج".

وأضاف: "عندما كنت مدربًا للهلال والمنتخب السعودي، لم تكن الظروف قابلة للمقارنة بما هي عليه الآن، وأتذكر أننا كنا نلعب بـ3 أجانب، ولكن الآن هنا 9 أجانب في كل فريق".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

المدرب البرتغالي استطرد قائلًا: "اللاعبون البرازيليون الذين تم التعاقد معهم كانوا من الدرجة الثانية، ولكن الوضع اختلف تمامًا الآن، ولكن الآن هناك مخاوف تُحيط بمستقبل المنتخب السعودي".

وأوضح جوزيه: "الوضع الآن هو أن هناك 3 لاعبين فقط بالمنتخب السعودي يلعبون بصفة أساسية مع فرقهم، والباقي بدلاء في فرقهم، قد يكون أمر إيجابي اللعب مع الأجانب سيتدربون بشكل أفضل وسيجعلهم يتخذون القرار بشكل أسرع، ولكنهم لا يلعبون!".

واختتم بيسيرو تصريحاته قائلًا: "هذه مشكلة يجب عليهم أن يجدوا حلًا لها، اللاعبين المحليين على مقاعد البدلاء، وهذه مشكلة عليهم حلها".

SHAHID