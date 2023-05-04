يتهم الإسبان بالعنصرية؟.. تيبوا كورتوا: في أوروبا يحترمون فينيسيوس أكثر!

البرازيلي محل الجدل دائمًا..

في حديث له على شبكة "موفيستار بلس" تحدث البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد عن زميله في الملكي، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال كورتوا إن فينيسيوس يحظى بالاحترام الكبير في البطولات الأوروبية سواء من قبل المنافسين أو الجماهير، عكس ما يحدث في الدوري الإسباني.

وقال: "في أوروبا يمكننا أن نرى فينيسيوس أكثر احترامًا من قبل المنافسين سواء كانوا مشجعين أو خصومًا في الملعب، أمام تشيلسي وليفربول في جولتين لم تكن هناك أي مشاكل".

وأردف: "هناك فارق شاسع بين فينيسيوس قبل 5 أعوام والآن، آمل أن يستمر في صناعة الأهداف وتسجيلها، هذه هي الطريقة التي يمكنه بها إخراس الجميع".