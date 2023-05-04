يتهم الإسبان بالعنصرية؟.. تيبوا كورتوا: في أوروبا يحترمون فينيسيوس أكثر!

في حديث له على شبكة "موفيستار بلس" تحدث البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد عن زميله في الملكي، البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وقال كورتوا إن فينيسيوس يحظى بالاحترام الكبير في البطولات الأوروبية سواء من قبل المنافسين أو الجماهير، عكس ما يحدث في الدوري الإسباني.
وقال: "في أوروبا يمكننا أن نرى فينيسيوس أكثر احترامًا من قبل المنافسين سواء كانوا مشجعين أو خصومًا في الملعب، أمام تشيلسي وليفربول في جولتين لم تكن هناك أي مشاكل".
وأردف: "هناك فارق شاسع بين فينيسيوس قبل 5 أعوام والآن، آمل أن يستمر في صناعة الأهداف وتسجيلها، هذه هي الطريقة التي يمكنه بها إخراس الجميع".
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- نابولي والدوري الإيطالي .. لعنة دييجو مارادونا انتهت أخيرًا!
- لا تنخدعوا بالليجا.. ماتيو أليماني الثقب الأخير في "تايتانيك" برشلونة الغارقة!
- على الطريق الزراعي وضحية حرب .. أين كان النجوم بعمر 15 سنة بعد انفجار لامين يامال؟
- آرسنال وريال مدريد ونابولي .. أبطال غير مُتوجين خسروا الدوريات بنقاط غير منطقية!
- بطاطس البرنابيو، واحذر السقوط بالحفرة.. ملاعب صالحة للزراعة وليس كرة القدم