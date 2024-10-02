البلجيكي تيبو كورتوا أثار الجدل في مباراة ديربي مدريد

تطرق حارس ريال مدريد وفالنسيا ومنتخب إسبانيا الأسبق سانتياجو كانيزاريس إلى المشادات التي جرت بين تيبو كورتوا وجماهير أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعت ريال مدريد بالأتليتي لحساب الدوري الإسباني، الأحد.

وخلال استضافته في بودكاست "Despierta San Francisco" قام كانيزاريس بتقييم كل ما حدث مع كورتوا والجماهير في الديربي في متروبوليتانو.

وقال كانيزاريس. "في زماني، كان حراس المرمى يُعاملون معاملة سيئة للغاية. كنت حارسًا يُعامل بشكل أسوأ بكثير من أي حارس اليوم. في إحدى المرات، ألقوا علي مقعدًا، إنها محاولة قتل وليست ضربًا عاديًا".

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وأضاف: "لم يكن أداء كورتوا جيدًا في ذلك اليوم، لكن هذا موقف أخلاقي ومعنوي يتعلق بعدم رمي الأشياء على الحراس، من لا يتصرف جيدًا عليه ألا يخرج للشارع ويذهب لحضور المباريات".

وأكد كانيزاريس أنه عانى في فترة وجوده بالملاعب من "الجماهير المتعصبة" والتي تحمل "أفكارًا متطرفة للغاية" مشيرًا إلى أن حراس المرمى "عادة ما يتم نسيانهم" على حد وصفه.