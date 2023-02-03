يتمرد على تشافي أم يكذب الخبر؟.. كوندي يرفض مركز الظهير في برشلونة!

الفرنسي لا يشعر بالرضا عن ذلك الدور؟

رغم أن الفرنسي جول كوندي يقدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة برفقة برشلونة، ويعد من الركائز الأساسية في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز، إلا أن مركزه في الملعب لا يزال يثير الجدل.

كوندي يشارك في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي في برشلونة، ويبدو دائمًا الخيار الأول لتشافي مانحًا إياه التوازن المطلوب بين الهجوم والدفاع.

أحد الحسابات عبر تويتر، كتب تغريدة تتحدث عن تفضيل كوندي اللعب في مركز الظهير الأيمن في الوقت الراهن أكثر من قلب الدفاع، الرد الذي أتى من الفرنسي كان مفاجئًا.

أعاد كوندي تغريد هذه الكلمات مع رمز تعبيري بأنف طويل في إشارة إلى الكذب، بما أثار الجدل حول عدم رضاه عن كلمات هذه التغريدة.

كوندي حذف هذه التغريدة بعدها بوقت قليل، فيما يشير إلى أنه لم يرغب في عمل مشكلة أو إضافة تكهنات حول رغبته باللعب في مركز الظهير الأيمن من عدمها.