"يتقاضى 1.9 مليون ريال في الأسبوع" .. إعلامي يكشف حقيقة راتب ميتروفيتش مع الهلال!

حقيقة الراتب الضخم لمهاجم الهلال ألكساندر ميتروفيتش..

SHAHID

أثار الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الكرة بنادي الهلال، حالة من الجدل بين الجماهير، حول الراتب الذي يتقاضاه في قلعة الزعيم، والذي صرّحت به شبكة "سكاي سبورتس"، في حوار مع ميتروفيتش وروبن نيفيز حول تجربة اللعب في دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت الشبكة العالمية أن ميتروفيتش يتقاضى حوالي 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، فيما يُقال إن روبن نيفيز يتقاضى ما يعادل ستة أضعاف راتبه مع وولفر هامبتون الإنجليزي، فيما يستعد اللاعبان للانضمام إلى منتخبي صربيا والبرتغال، تجهيزًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، والتي تنطلق خلال شهر يونيو المقبل.

وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي عبد الهادي المستادي، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن ما ذكره التقرير بشأن راتب ميتروفيتش غير صحيح، مضيفًا "ميترو لم يصرح بهذا.. سكاي سبورت بعدما أجرت المقابلة، ذكرت هذا الرقم بناءً على تقارير وليس ميترو".

وكان ميتروفيتش قد صرّح بأنه تلقى العديد من المكالمات، من لاعبي أوروبا، الذين يتصلون به ويسألون حول كيفية الوصول إلى الدوري السعودي، مشيدًا بالأجواء التي يعيشها في المملكة، ومتطلقًا نحو البقاء للمزيد من السنوات.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وانتقل ميتروفيتش إلى صفوف الهلال، قادمًا من فولهام الإنجليزي، في أغسطس 2023، مقابل 52.6 مليون يورو، بعقد حتى يونيو 2026، وشارك اللاعب في 41 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة.

SHAHID