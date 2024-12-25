"يتفوق على رودري وصلاح!".. مدافع تشيلسي الأسبق يختار نجم آرسنال "الأفضل في الدوري الإنجليزي"

اختيار غريب بعض الشيء من لاعب منتخب نيجيريا

رأي جديد فجره أولا أينا لاعب نوتنجهام فورست الحالي والذي مثل سابقًا نادي تشيلسي، حين اختار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من وجهة نظره.

وقال أولا أينا في تصريحات لصحيفة "ميترو": "أعتقد أن رودري يجعل مانشستر سيتي يعمل، يمكن للجميع رؤية ذلك، وقد فاز بجائزة الكرة الذهبية، ولكن أن تقول أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، فهذا معناه أن يفعل ما يفعله كل مباراة".

وأردف: "محمد صلاح يطابق هذه المعايير، موجود في اختياراتي، يلعب بإتقان ويفعل ما يفعله" لكن أولا أينا لم يختر صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

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استطرد الدولي النيجيري: "إنه ساكا، يسجل دائمًا، يفعل أشياء مجنونة، لقد لعبت أمامه الموسم الماضي حيث كنت ظهيرًا أيسر، وكان خصمًا صعبًا، ولا أقول ذلك فقط لأنني أعرفه".

ربما يكون رأي مدافع فولهام وتورينو السابق مختلفًا عن آراء العديدين ممن يضعون محمد صلاح وكول بالمر في مقدمة خياراتهم لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، لكن المؤكد أن بوكايو ساكا يقدم مع آرسنال في السنوات الأخيرة ما يجعله مطروحًا على الطاولة.