يتفاوض مع عاشق رونالدو "الأرجنتيني" .. الهلال يبدأ في تنفيذ طلب جورج جيسوس

هل ينجح الهلال في تنفيذ رغبة جيسوس؟

بدأ نادي الهلال في التحرك من أجل تنفيذ رغبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، وذلك بشأن تدعيمات الزعيم استعدادًا للموسم المقبل 2024-25.

وكشف "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة اليوم، عن أن جيسوس طلب من الهلال دعم الفريق بلاعب مواليد 2003 خلال الوقت الحالي، في ظل وجود أكثر من اسم مرشح.

وأضافت الصحيفة أن الأسماء المرشحة للانضمام إلى الهلال بينها لاعبين يُشاركون مع منتخبات بلادهم خلال الوقت الحالي في يورو 2024 بالإضافة كوبا أمريكا.

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كما كشفت قنوات "الكاس" القطرية عبر حسابها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، عن أن الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، يعد ضمن خيارات الهلال، ضمن الثنائي الأجنبي تحت 23 عامًا خلال الصيف الحالي.

ويرتبط جارناتشو بعقد مع نادي مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2028، وهو الأمر الذي قد يجعل الهلال مضطرًا للتفاوض مع اللاعب وناديه للحصول على خدماته.

ومن المعروف عن جارناتشو حبه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي، حيث دائمًا ما يحتفل على طريقته، وأكد على أن هذا الاحتفال يمنحه بعض الإلهام.