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لم يتعلموا من "بشت الهلال وميسي".. جماهير الاتحاد تقع في الخطأ نفسه مع محمد صلاح

أحمد فرهود
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ماذا فعلت جماهير نادي الاتحاد؟!

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يبدو أن جماهير نادي الاتحاد السعودي، لم تتعلم من السيناريو الأسود الذي وقع فيه عشاق "عملاق الرياض" الهلال، مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

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جماهير الهلال احتفلت مقدمًا، بالتعاقد مع ميسي، وكانت تحضر مباريات الفريق الأول لكرة القدم بـ"البشت"، والذي أصبح يرتبط بالأسطورة الأرجنتينية، بعدما ارتداه عقب تتويجه ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

لكن ما حدث؛ هو أن ليو قرر عدم الانتقال إلى الزعيم الهلالي في النهاية؛ مفضلًا الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وتكرارًا لما فعلته الجماهير الهلالية.. قام عدد من عشاق العميد الاتحادي، بالحضور إلى ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الرياض، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهم يرتدون قناع النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

كما قام المئات من جماهير الاتحاد، بـ"ترديد" اسم صلاح، خلال تواجدهم في الملعب؛ وذلك تفاعلًا مع أنباء التفاوض معه، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

جدير بالذكر أن أخبار متضاربة بشأن انتقال الفرعون المصري إلى الاتحاد، خلال الصيف الحالي؛ وسط نفي من صديقه المقرب الكرواتي ديان لوفرين، بوجود رغبة لدى اللاعب، في الرحيل عن ليفربول.

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