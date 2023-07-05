هل يتعرض الهلال إلى مؤامرة؟ .. "يكفي المليار و500 مليون ريال دعم"

حقيقة أكبر مؤامرة ضد نادي الهلال

"الهلال حصل على دعم مالي أقل بكثير من منافسيه".. هكذا يردد عشاق الزعيم، بعد فشل الفريق الأول لكرة القدم، في ضم نجم عالمي كبير، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالمقارنة مع ما يحدث في النصر والاتحاد.

الهلال اكتفى بالتعاقد مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي ومتوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش - حتى الآن -، بينما ضم الاتحاد أسماءًا ضخمة؛ مثل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، في الوقت الذي خطف فيه النصر، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال الشتاء الماضي، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، في الصيف الحالي.

ومن ناحيته.. علق الإعلامي الرياضي محمد الدويش، على ما يردده عشاق الهلال، بشأن قلة الدعم المقدم إلى ناديهم؛ قائلًا: "يكفي فقط (مليار ونصف مليار)، تكلفة الآسيوية العالمية".

وأشار الدويش عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الهلال، حصل في وقتٍ سابق، على دعم مالي يقدر بمليار و500 مليون ريال سعودي، ساعدته في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، والمشاركة في كأس العالم للأندية.

واعتبر الإعلامي الرياضي، أن هذا الدعم الضخم الذي حصل عليه الفريق الأزرق سابقًا، أكبر رد على مزاعم جماهير الهلال، بأن ناديهم يتعرض إلى الظلم أو حتى المؤامرة.