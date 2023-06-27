يتساوى مع الكبار ورحيله سيكلف ميزانية دولة .. تفاصيل عقد فينيسيوس الجديد!

النجم البرازيلي سيعلن عن تجديده لريال مدريد قريبًا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الجديد في صفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن العقد الجديد سيضمن للاعب الشاب أن يكون الأعلى أجرًا في النادي الملكي.

ليتساوى فينيسيوس في هذا الحال مع الثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش نجما خط الوسط وجدار حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب ستصل قيمته إلى حوالي مليار يورو، وهو رقم أصبح معتادًا في العقود الإسبانية.

جدير بالذكر أن العقد الجديد سيكون حتى 2027 بحسب ما ذكرت تقارير عديدة، وسيرتدي فينيسيوس الرقم سبعة في النادي الملكي بداية من الموسم الجديد.