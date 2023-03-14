برشلونة ما زال متمسكًا بالأمل بشأن جافي؛ لكن إلى متى؟

ما زال برشلونة يتمسك بالأمل في الحفاظ على لاعبه الشاب جافي؛ الذي قد يُزال من غد تسجيله مع الفريق الأول أو يستمر.

وكان برشلونة قد حصل على حكم قضائي يناير الماضي بأحقيته في قيد لاعبه الشاب، 18 سنة، في قائمة الفريق الأول ما سمح له بارتداء القميص رقم 6.

وأبدت رابطة الليجا معارضتها لقرار المحكمة التي قبلت استئنافها الذي قد يعرض برشلونة لفقدان لاعبه مجانًا في الصيف.

وكانت رابطة الليجا تحتج على تجديد عقد جافي مع برشلونة وقيد اللاعب في الفريق الأول، لأن ذلك سيزيد من أعباء النادي المالية المتدهورة بالفعل.

وذكرت كادينا سير على لسان ألبرت بوش، المحامي المتخصص في القانون التجاري وقانون المنافسة: "حتى اليوم ما زال جافي لاعبًا مقيدًا في قائمة الفريق الأول، لكن ربما ليس كذلك غدًا. القرار ربما يكون اتُخذ من الليجا. وربما يكون شيء آخر لو تصرفوا بحكمة".

ومن المتوقع أن يعارض برشلونة القرار باستئناف جديد في الأسابيع المقبلة.