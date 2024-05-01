"يتجسس لمعرفة خطتنا" .. توماس مولر يكشف حيلة نجم ريال مدريد أمام الكاميرات!

تأجيل حسم كلاسيكو أوروبا لموقعة سانتياجو برنابيو

أثار الألماني توماس مولر، لاعب وقائد بايرن ميونخ، ضحكات الحضور في الاستوديو التحليلي لمباراة فريقه الأخيرة أمام ريال مدريد، بتعليق ساخر حول تصرف أحد لاعبي الملكي.

وانتهت موقعة بايرن ميونخ وريال مدريد الأخيرة في أليانز أرينا بالتعادل (2-2)، ليتأجل حسم تذكرة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى الأربعاء المقبل حيث مباراة الإياب في سانتياجو برنابيو.

وبعد مباراة الذهاب، ظهر توماس مولر في مداخلة بالفيديو من أرض الملعب مع شبكة "CBS" الرياضية، وقبل أن يتحدث للحضور في الاستوديو، كشف عن تواجد أحد لاعبي ريال مدريد خلف الكاميرات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مولر ساخرًا: "قبل أن أتحدث، أوريلين تشواميني يقف خلف الكاميرات ليتجسس علينا من أجل معرفة خطتنا للمباراة المقبلة".

ولم يكن أمام تشواميني حلًا سوى الدخول في المشهد واحتضان مولر، قبل أن يبتسم ويرحل في هدوء ليستكمل اللاعب الألماني مداخلته مع القناة الرياضية.

وقبل مواجهتهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، سيواجه بايرن ميونخ نظيره شتوتجارت، السبت في الدوري الألماني، بينما يستضيف ريال مدريد قادش في الدوري الإسباني بنفس اليوم.