يتبع خطى ليونيل ميسي .. لامين يامال يريد تكرار أسطورة الأرجنتيني!

موهبة برشلونة يسعى للسير على خطى ميسي...

أعلنت شركة "أديداس" للملابس والأحذية الرياضية، توقيع عقد رعاية جديد مع لامين يامال، نجم برشلونة، الشاب ومنحه حذاءً خاصًا له سوف يرتديه في المباريات القادمة.

وبحسب البيان الذي أعلنته الشركة عبر موقعها الرسمي، فإن أديداس تفتخر بانضمام يامال، إلى العائلة، كما سيقوم اللاعب بارتداء حذاء " X Crazyfast" الذي يتماشى مع أسلوب لعبه الرشيق والمميز على الجناح.

وقال اللاعب صاحب الـ 16 عامًا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للشركة: "أنا فخور بالانضمام إلى أديداس، في بالنسبة لي العلامة التجارية الأفضل، منذ أن بدأت مشاهدة مباريات كرة القدم لأول مرة".

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وأضاف: "عندما نضجت كنت أعشق ليونيل ميسي، الذي كان لديه عقد رعاية في ذلك الوقت مع أديداس، إنني أتطلع إلى سنوات مميزة قادمة مع أديداس".

وأشارت أديداس، إلى أن يامال سوف يبدأ الشراكة معها بشكل مميز، بالحذاء الذي سيرتديه في المسابقات الأوروبية والمحلية، ليصبح هو اللاعب الوحيد الذي يرتدي ذلك الحذاء مع ليونيل ميسي.