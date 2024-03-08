يبقي على أمل برشلونة وريال مدريد .. هالاند يفتح باب الرحيل!

هالاند يرغب في الرحيل من مانشستر سيتي...

فجر إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، مفاجأة بشأن إمكانية رحيله عن صفوف فريقه، في الفترة القادمة بالرغم من سعادته مع الفريق الإنجليزي، وسط اهتمام ومتابعة من برشلونة وريال مدريد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يتابع موقف المهاجم النرويجي، إذ يسعى الملكي لتعزيز هجومه بالتعاقد معه.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فهالاند حتى لو جدد عقده مع مانشستر سيتي، سيضع شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل في أي وقت.

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وارتبط برشلونة، بالتعاقد مع هالاند ولكن سيتعين على الفريق الكتالوني، تقنين وضعه المادي قبل إتمام الصفقة، في ظل الأزمة التي يعاني منها البلوجرانا منذ سنوات، ومشاكله مع سقف الرواتب واللعب المالي النظيف.

وعلى الجانب الآخر، لم تستبعد الصحيفة الإسبانية اهتمام ورغبة ريال مدريد، في التعاقد مع هالاند، بالرغم من اقتراب الميرينجي من التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشكلة ريال مدريد، إن أراد إتمام الصفقة هو حل أزمة رواتب هالاند ومبابي معًا، بالرغم من تأكيدات إدارة الميرينجي، أن راتب النجم الفرنسي، لن يكسر سقف الرواتب في الفريق.