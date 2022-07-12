يبشر البرازيل بالنجمة السادسة .. مسافر عبر الزمن يكشف نتيجة نهائي كأس العالم

شخص يدعي أنه مسافر عبر الزمن كشف عن فوز منتخب البرازيل بلقب بطولة كأس العالم 2022.

يواصل مستخدم "تيك توك" الذي يطلق على نفسه "مسافر عبر الزمن في كأس العالم" ادعاءاته بشأن مسار مونديال 2022.

في الشهر الماضي، شارك ذلك المستخدم لقطات تلفزيونية ادعى أنه تُظهر أحداثًا من ثلاثة أسابيع مقبلة، تظهر منتخب البرازيل وهو يرفع كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

وادعى ذلك الشخص أن منتخب البرازيل سيفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، وأن ريتشارليسون وماركينيوس سيسجلان أهداف "راقصي السامبا"، فيما سيتكفل أنطوان جريزمان بتسجيل هدف "الديوك".

مقطع الفيديو الذي نشره ذلك المستخدم حصد أكثر من 30 مليون مشاهدة، وأظهر لقطات للاعبي البرازيل يحتفلون بالفوز باللقب.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الشك الذي يدور حول المسافر عبر الزمن الشهير عالميًا، نظرًا لأن لقطات الاحتفالات المستخدمة كانت من هدف ريتشارليسون الأول ضد صربيا في دور المجموعات من كأس العالم 2022.

وتظل احتمالية المواجهة بين البرازيل وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 قائمة، بالنظر إلى أنهما في اتجاهين متقابلين في جدول الأدوار الإقصائية.