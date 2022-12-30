يبالغ في مدحه؟.. يورجن كلوب: نونيز يشبه ليفاندوفسكي!

الأوروجوياني محل نقد كبير في ليفربول

رغم أنه لم يحقق أفضل الأرقام إلى الآن، إلا أن داروين نونيز مهاجم ليفربول يحظى بثقة كبيرة من مدربه الألماني يورجن كلوب.

الألماني عقد مقارنة كبيرة بين نونيز وواحد من أهم المهاجمين في العالم والذين دربهم كلوب بشكل خاص، وهو روبرت ليفاندوفسكي، الذي يؤمن كلوب أن نونيز قد يكون خليفته في الملاعب.

وقال في تصريحات قبل مباراة ليستر سيتي غدًا: "هناك العديد من أوجه التشابه بين نونيز وليفاندوفسكي بكل صراحة، يمكن أن يخبرك (ليفي) بأشياء مشابهة".

وأضاف: "لقد كنا نتدرب على الإنهاء في الحصص التدريبية وأمنحه 10 يوروات مقابل كل هدف يسجله، بينما آخذ منه حال ضيّع، وكانت هناك حصص كاملة لا يسجل فيها إطلاقًا".

وأردف: "كانت الصحافة البولندية غير ودودة معي بشأن عدم مشاركة ليفاندوفسكي، لم يكن مناسبًا لبعض خططي، لكن في النهاية تكيف معها وبات مهاجمًا متكاملًا".

ونصح كلوب نونيز بـ"التحلي بالهدوء" لأن "الإمكانيات واضحة للجميع، ولكن يجب أن يوجد المجال لإثبات هذه الإمكانيات بهدوء".