"يا للعار!" .. جيرونا يخضع أمام مانشستر سيتي بتصرف مثير للجدل

كأس البريميرليج تضع "الحصان الأسود" في موقف محرج

تحول نادي جيرونا إلى مثار سخرية بين جماهير الكرة الإسبانية، بعد إعلانه عن استضافة كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، وإتاحة الفرصة أمام المشجعين لالتقاط الصور معها.

ويعيش جيرونا موسمًا استثنائيًا، حيث يتنافس مع ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني "الليجا"، إذ يحتل مقعد الوصافة برصيد 56 نقطة، ويتخلف بفارق 6 نقاط عن النادي الملكي، بينما يأتي برشلونة خلفه في المركز الثالث بفارق نقطتين.

ونشر حساب نادي جيرونا على موقع "X" (تويتر)، تغريدة قال فيها: "ستتاح لجماهير مانشستر سيتي في جيرونا، فرصة المشاهدة الحية والتقاط الصور مع الكأس المرموقة هذا السبت، في متجر (لا رامبلا)، ويوم الإثنين في منطقة المشجعين في (مونتيليفي)".

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وفجر هذا الإعلان سخرية جماهير الأندية المنافسة في إسبانيا، حيث انهالت التعليقات على التغريدة للاستهزاء بما تفعله إدارة جيرونا لإظهار التبعية للملاك الجدد للنادي وهم نفس ملاك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

حتى أن بعضًا من جماهير جيرونا، استنكرت هذا الإعلان، وقال أحد المعلقين: "ما هذا العار"، وعلق آخر: "هذه التغريدة تحرجني رغم أنني لست من جماهير جيرونا، يا إلهي كم هذا محرج".