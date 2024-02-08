"يا لك من قائد مُقزز".. ميسي في مرمى نيران عشاق رونالدو بسبب ابتسامة ساخرة

موقف محرج للاعب إنتر ميامي في اليابان

وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، في مرمى الانتقادات بعد تصرفه المفاجئ خلال مباراة فريقه الودية أمام فيسيل كوبي الياباني.

وخسر إنتر ميامي على يد فيسيل كوبي، أمس الأربعاء، بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، حيث أهدر تايلور ركلة ترجيح كانت كفيلة بمنح الفوز لأصحاب الأرض.

وتلقى ليونيل ميسي انتقادات لاذعة من حساب لأحد داعمي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الغريم التقليدي للبرغوث على مدار مسيرته، بعد تصرفه المفاجئ لحظة إهدار زميله لركلة الجزاء.

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وأضاع تايلور ركلة الجزاء في المرة الأولى، لكنه حصل على فرصة أخرى بقرار من حكم اللقاء، بسبب مخالفة حارس المرمى، ومع ذلك، ارتفعت محاولته الثانية أيضًا فوق العارضة، مما أثار ضحك ميسي وزميله جوردي ألبا.

ولم يفوت عشاق "الدون" هذه الفرصة للهجوم على ميسي، وكتب أحد حسابات النجم البرتغالي: "ليونيل ميسي، كابتن إنتر ميامي، يضحك على زميله الذي أهدر ركلة جزاء .. يا لك من قائد مقزز".

وسريعًا، رد أحد داعمي ميسي، ساخرًا من من حظ رونالدو السيئ في كأس العالم، حيث قال: "لا يتعامل الجميع مع المباريات الودية مثلما يفعل صديقك في نهائيات كأس العالم".

يذكر أن استعدادات إنتر ميامي للموسم الجديد، شهدت خسائر بالجملة في جولته الآسيوية، حيث فاز الفريق بمباراة واحدة من 6 مواجهات، وكان ذلك على حساب فريق نجوم هونج كونج، وهي المباراة التي شهدت أزمى كبرى بسبب غياب ميسي عنها.