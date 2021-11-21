"يا حظ النصر .. لا يعاني من أي ضغوطات"

على طريقته الخاصة، استفز الإعلامي الرياضي سامي الحريري جمهور نادي النصر السعودي، حاسدًا إياهم على عدم معاناتهم من الضغوطات التي يعانيها جمهور الهلال حاليًا قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم يستعد لمواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب الملك فهد الدولي، في النهائي.

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الأزرق كان قد تأهل على حساب غريمه التقليدي النصر، بعدما تغلب عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك.

أما بوهانج فصعد على حساب جاره أولسان هيونداي، إذ هزمه في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكتب الحريري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا حظ اللي طلعوا .. لا ضغوطات ولا تفكير في منصات ولا عندهم أي شيء .. فضاوة".

ياحظ اللي طلعوا ..

لا ضغوطات ولا تفكير في منصات ولاعندهم أي شيء .. فضاوة ☺️ — سامي الحريري (@SamiAlharirii) November 21, 2021

يذكر أن الزعيم توج بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات من قبل بمسماه القديم والحديث، كان آخرها في عام 2019، وقتما هزم أوراوا ريدز الياباني ذهابًا وإيابًا.

أما الفريق الكوري فقد حصد اللقب ثلاث مرات أيضًا، كان آخرها عام 2009، حيث توج آنذاك على حساب الاتحاد السعودي.