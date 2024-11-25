يايسله يحسم موقف إيفان توني وألكساندر من مواجهة الأهلي والعين في دوري أبطال آسيا النخبة

مباراة مهمة للفريق السعودي في آسيا

يخوض الأهلي السعودي مساء اليوم الإثنين مباراة مهمة وحاسمة أمام العين الإماراتي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة في استاد هزاع بن زايد بالإمارات، وينتظر الجمهور حسم موقف الثنائي إيفان توني وألكساندر من خوض اللقاء.

توني كان قد غاب عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي لتعرضه إلى وعكة صحية، لكن صحيفة الرياضية أكدت تعافيه التام وجاهزيته لمواجهة العين مساء اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن تواجد اللاعب أساسيًا في المباراة سيُحسم بواسطة المدرب ماتياس يايسله في الاجتماع الفني الذي سيسبق صافرة البداية بعدة ساعات، وذلك بعدما نال توني الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جانب آخر، ينتظر المدرب الألماني تقرير الجهاز الطبي حول حالة إلكساندر الصحية لاتخاذ القرار المناسب حول تواجده مع الأهلي منذ البداية أمام العين أم التواجد على دكة البدلاء.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب دوري أبطال آسيا النخبة بجانب الهلال، حيث يمتلك كل منهما 12 نقطة بعد فوزهما في جميع المباريات السابقة.