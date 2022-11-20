يايا توريه يتحدث عن مؤخرة هازارد: ضخمة وكيف أقطع الكرة في وجودها؟!

يايا توريه يعود للحديث عن مؤخرة نجم تشيلسي السابق إيدين هازارد!

كرر النجم الإيفواري يايا توريه لاعب مانشستر سيتي السابق للحديث عن مؤخرة البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الحالي.

جاء هذا في مقطع فيديو مشترك له مع ديكلان رايس لاعب وست هام ومنتخب إنجلترا، ضمن مقابلة صحفية ظهر فيها الثنائي.

وقال توريه: "في تلك المباراة كان يحصل على الكرة ولا أحد يستطيع الإمساك به، أنت تعلم هو لديه مؤخرة مختلفة عن الجميع، أنها ضخمة".

وأضاف: "البعض لا يدرك أن مهارته في المراوغة جيدة لكن الجاذبية تساعده بسبب الطريقة التي يلتف بها ويستخدم فيها مؤخرته وجسده".

وأكمل: "في مرة كنت أحاول شرح الأمر لصحفي فضحك وسألته لماذا تضحك؟ وقال لي لماذا تتحدث عن مؤخرته؟ فقلت له إنها هناك دائمًا أين يمكنني أن أضع قدمي لأقطع الكرة".