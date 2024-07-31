يايا توريه يكشف "ما يميز الكرة السعودية" عن أوروبا

يايا توريه مندهش من النهضة الرياضية في السعودية..

أشاد الأسطورة الإيفوارية يايا توريه، نجم برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي سابقًا، مساعد مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم حاليًا، بـ"الطفرة الهائلة" التي تشهدها كرة القدم في المملكة، خلال السنوات الأخيرة.

المملكة العربية السعودية تقدمت بـ"ملف" استضافة نهائيات كأس العالم 2034، إلى الاتحاد الدولي للعبة؛ كما من المقرر أن تنظم بطولة أمم آسيا، عام 2027.

توريه قال في فيديو نشره الحساب الرسمي لملف ترشح المملكة لاستضافة المونديال عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "تقدم الكرة السعودية يُعد أمرًا مذهلًا حقًا".

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وأضاف الأسطورة الإيفوارية: "يدهشني حماس الجماهير السعودية، وشغفهم باللعبة.. يهتفون طيلة مجريات المباراة، وهذا الأمر لم أشاهده عندما كنت ألعب في أوروبا".

وتوقع يايا توريه، "مستقبلًا باهرًا" للكرة السعودية؛ خاصة بعد استقدام أسماء كبرى في اللعبة الأكثر شعبية في العالم؛ وفي مقدمتهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، السنغالي ساديو ماني، الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي نيمار جونيور وغيرهم الكثير.