بعد رفض أول عرض .. الشباب ينتظر خطوة الاتحاد "الثانية" لحسم التعاقد مع يانيك كاراسكو

خطوة واحدة ستحسم انتقال كاراسكو إلى الاتحاد

رفضت إدارة نادي الشباب أول عرض قدمه نادي الاتحاد من أجل التعاقد مع النجم البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وأكدت صحيفة "الرياضية" على أن الاتحاد رفض العرض الاتحادي الأول الذي بلغ 20 مليون يورو، بالإضافة إلى تقاسم الراتب، ليتم الاتفاق على إرسال عرض آخر من جانب النادي الغربي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن الشباب والاتحاد اتفقا على عرض جديد يشمل رواتب كاراسكو وتحمل مخصصاته، وأن راتب اللاعب البلجيكي ستتكفل به لجنة الاستقطاب.

وأضاف مصدر الجريدة أنه تم الاتفاق على تحمل الاتحاد مخصص كاراسكو لأن قوة الصفقة ليست في قيمة الانتقال، إنما المخصص الذي يتيح التعاقد مع اللاعب بـ30 مليون يورو على موسمين.

ورصدت لجنة الاستقطاب مبلغ 45 مليون يورو لنادي الشباب من أجل ضم لاعبين محترفين، وفي نفس الوقت لم يطلبوا انتقال أي لاعب من الاتحاد إلى الشباب، لأنهم يروا بأن العميد لا يملك لاعبين من الممكن أن يستفيد منهم الليوث!