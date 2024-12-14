يامال يتصدر قائمة خاصة في إسبانيا ويزاحم إيمان خليف عالميًا

نجم برشلونة في مكانة خاصة!

تصدر لاعب برشلونة لامين يامال قائمة أكثر لاعبي كرة القدم بحثًا في إسبانيا عبر التصنيف السنوي الخاص بموقع البحث الشهير "جوجل".

يحتل لامين يامال المركز الأول في عمليات البحث ضمن فئة لاعبي كرة القدم، متقدمًا على أربعة من زملائه في المنتخب الوطني هم: نيكو ويليامز ومارك كوكوريلا وداني أولمو وألفارو موراتا، بهذا الترتيب.

وصل لاعب برشلونة الشاب إلى ذروة عمليات البحث على جوجل إسبانيا بين 7 و 13 يوليو، خلال مرحلة خروج المغلوب من بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة.

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في سن 17 عامًا فقط، قاده ظهوره في كرة القدم إلى أن يصبح أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز، متجاوزًا حتى نيمار جونيور، الذي كان الأكثر بحثًا في مناسبتين (2019 و 2021) بحسب ما أكدت "ريليفو".

بالإضافة إلى ذلك، على المستوى الدولي، أكدت منصة جوجل أن نجم برشلونة كان ثالث أكثر الرياضيين بحثًا هذا العام، خلف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف والملاكم الأمريكي مايك تايسون.

أخيرًا، يحتل لامين يامال أيضًا المركز الثامن بين أكثر الأشخاص بحثًا في العالم، خلف شخصيات مثل دونالد ترامب وكيت ميدلتون وكامالا هاريس.