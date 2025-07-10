"إنه الأفضل في التاريخ ولكن!" .. لامين يامال يرفض المقارنة مع ميسي

ماذا قال النجم الشاب عن البرغوث؟

ماذا حدث؟

منذ أن بدأ لامين يامال، أولى خطواته في أكاديمية لاماسيا، نفس الأكاديمية التي تخرج منها أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، أصبح الموهوب يامال يشبه البرغوث الأرجنتيني المتوج بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات، وذلك لأنهما يتبعان نفس برنامج التطوير ويتمتعان بالعديد من الصفات المتشابهة.

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ومع ذلك، فإن يامال يسير بخطى ثابتة ليصبح نجمًا عالميًا بجدارة. فقد حصل بالفعل على لقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا مع برشلونة، وبطولة اليورو مع إسبانيا، بالإضافة إلى جائزة جولدن بوي، ويُعتبر فوزه الأول بجائزة الكرة الذهبية مجرد مسألة وقت.

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ماذا قال يامال؟

قال لامين في تصريحات أثناء مؤتمر "أديداس" عند سؤاله عن ميسي: "لقد حاولت دائمًا أن أشق طريقي بنفسي، وبالطبع، ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ بالنسبة لي، بلا شك هو يسدد بقدمه اليسرى، وأنا أيضًا، لعب لبرشلونة، وأنا أيضًا، لعب كجناح أيمن، وأنا أيضًا، لدينا بالتأكيد الكثير من القواسم المشتركة، ولا بأس بذلك. أريد فقط أن أشق طريقي الخاص".

وأضاف: "لقد كتب ميسي قصته الأسطورية، وآمل أن أحظى بمسيرة ناجحة مثله، لكن الأهم من ذلك، أريد أن ألعب كرة القدم بطريقتي، وأن أكتب قصتي الخاصة، وأن أجعل الناس يتذكرون اسم لامين يامال".

هل تعلم؟

يستعد يامال لارتداء القميص رقم 10 التاريخي، في برشلونة، بداية من الموسم المقبل، وذلك القميص هو الذي ارتداه ميسي، كما سيوقع الموهبة الإسبانية عقدًا جديدًا مع الفريق الكتالوني عند احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر في 13 يوليو.