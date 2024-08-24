يامال بعد تخطي بيلباو: تفوقت على ويليامز وهذا هو رهاني مع والدي!

يامال تألق أمام بيلباو وتفوق على نيكو ويليامز...

أعرب لامين يامال، لاعب برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه على أتلتيك بيلباو، بهدفين مقابل هدف، وكشف عن رهانه مع والده، والذي يعمل على الفوز به خلال الموسم الحالي.

وساهم يامال، في فوز برشلونة، بعدما سجل الهدف الأول في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال لامين في تصريحات لقناة ناديه الرسمية عقب اللقاء: " المباراة الأولى على أرضنا مهمة جدًا ومن المهم أن نبدأها بفوز نحن سعداء جدًا، اليوم كان الفريق جيدًا منذ البداية".

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وتابع: "بيلباو سجلوا هدفًا في نهاية الشوط الأول ولكنهم لم يصنعوا أي فرصة واضحة كنا متفوقين عليهم، والآن أنا تفوقت على نيكو ويليامز، النتيجة الآن 1-0 لي، إنه صديق مقرب لي، وسنعود إلى ملعبهم في مباراة الدور الثاني".

وعند سؤاله إذا كانت مساهماته في الأهداف مع برشلونة، ستكون أكثر من الموسم الماضي، قال يامال: "بكل تأكيد ستكون أكثر من ذلك، لدي رهان مع والدي حول ذلك الأمر".

جدير بالذكر أن برشلونة، يتصدر ترتيب الليجا برصيد ست نقاط، ويستعد لمواجهة رايو فاييكانو، مساء الثلاثاء القادم في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.