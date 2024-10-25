يامال: أريد أن أكون أسطورة في تاريخ برشلونة

يامال يريد دخول تاريخ برشلونة...

شدد لامين يامال، لاعب برشلونة، على أهمية مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بالنسبة للفريق الكتالوني، باختلاف الفئات العمرية، كما يسعى اللاعب ليكون ضمن أساطير الفريق الكتالوني عبر تاريخه.

وقال يامال في مقطع فيديو نشره حساب ناديه الرسمي عبر موقع "إكس": "انا مجرد شاب يحاول ان يظهر سعادته في الملعب وخارجه، وسعيد للغاية بحياته في تلك اللحظة".

وعن مباراة الكلاسيكو المرتقبة قال يامال: "هناك الكثير من المباريات الهامة، مثل مباراتنا مع إسبانيول، أو أتلتيكو مدريد، ولكن دائمًا ما تكون مباراة ريال مدريد مميزة ومختلفة، مهما كانت الفئة العمرية التي تلعب فيها".

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وتابع: "منذ أن كنا في صفوف الناشئين والتنافس في مباراة ريال مدريد وبرشلونة شديد، نكون دائمًا متلهفين للفوز، بصراحة تكون مباراة مميزة تفكر فيها قبلها بأسبوع".

وعن معاملة لاعبي الفريق الأول في برشلونة مع الشباب، قال يامال: "إنهم يعاملونا على أننا منهم ويعاملونا بشكل جيد، صحيح أننا شباب ولكن نحب أن نُعامل كبالغين ولاعبين كبار".

وأضاف: "أنا في برشلونة منذ أن كان عمري 6 أعوام، وطالما كان من احلامي تحقيق العديد من البطولات مع الفريق، وبكل تأكيد برشلونة هي مدينة أحلامي، شكرًا للفريق الذي أريد أن أكون ضمن أساطيره، سيكون هذا أمرًا لا يصدق".

جدير بالذكر أن يامال صاحب الـ 17 عامًا، قد خاض من قبل ثلاثة مباريات امام ريال مدريد، اثنين في الدوري، ومباراة في نهائي كأس السوبر الإسباني، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.