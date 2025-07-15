"يامال الأفضل وبالمر لا يقارن بكين ولا بيلينجهام".. صدمة لنجم تشيلسي في سباق الكرة الذهبية

أُبلغ كول بالمر أنه لا يجلس إلى جانب لامين يامال وهاري كين في قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم، وأنه ليس مرشحًا جادًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ماذا حدث؟

تراجعت فرص اللاعب الدولي الإنجليزي في الفوز بالكرة الذهبية المرموقة في عام 2025، رغم أتألق بالمر مع تشيلسي في الفوز بكأس العالم للأندية على الأراضي الأمريكية، حيث سجل لاعب البلوز رقم 10 هدفين في الفوز المثير 3-0 على باريس سان جيرمان في نهائي البطولة.

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أصبح بالمر رمزًا لفريق ستامفورد بريدج، حيث سجل أرقامًا لافتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أُبلغ أنه لم يصل بعد إلى مستوى النجوم العالميين الآخرين.

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ما قاله بنت

هذا هو رأي المهاجم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخب الإنجليزي دارين بنت، الذي قال لـ "توك سبورت": "أعتقد أن رد الفعل كان مبالغًا فيه. يجب أن تأخذ في الاعتبار الموسم الذي قضاه. نعم، أرقامه كانت جيدة، لكن عندما تقارنه بالموسم الماضي الذي كان فيه مخيفًا".

وأضاف: "قد يبدو هذا سخيفًا، لكن 16 هدفًا في جميع المسابقات و12 تمريرة حاسمة لا تزال أرقامًا جيدة، لكن في موسمه الأول سجل 25 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة. هناك فرق في المستوى، وأعتقد أنه قبل كأس العالم للأندية سجل هدفًا واحدًا في 14 مباراة، لذا لم يكن في أفضل حالاته".

هل تعلم؟

وأضاف بنت عند ذكر الأسماء التي يعتبرها مرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية: "رودري هو فائز رائع بالكرة الذهبية. لقد كان رائعًا مع مانشستر سيتي لعدة سنوات. كما أنه يلعب الكثير من المباريات، ليس فقط مع سيتي، بل مع إسبانيا أيضًا - تذكروا أدائه الرائع في بطولة أمم أوروبا.

"أضفت هاري كين إلى القائمة. لا بد أن يكون فيها. ربما يصرخ الناس في الراديو "كين؟!" لكنه أفضل مهاجم في قائمتي. لا أرى أي مجال للنقاش. هذا اللاعب يلعب في بايرن ميونخ منذ عامين وسجل 44 هدفًا في موسمه الأول و41 هدفًا العام الماضي. في دوري أبطال أوروبا، سجل 11 هدفًا في 13 مباراة، وفي الموسم الذي سبقه سجل 8 أهداف في 12 مباراة.

"عثمان ديمبيلي، لا بد أن يكون في القائمة. لم أكن متأكدًا من ذلك من قبل، لكنني فهمت الأمر هذا الموسم. كيليان مبابي في القائمة، لقد فاز للتو بالحذاء الذهبي الأوروبي، وسيرته الذاتية حافلة بالإنجازات، منها ثلاثية في نهائي كأس العالم. محمد صلاح في القائمة. فينيسيوس جونيور موجود، لكنني لم أرغب في إدراجه بسبب تصرفاته. تركت قضية رودري طعمًا مرًا في فمي، فقط كن متواضعًا وتقبل الهزيمة. لكن إلقاء ألعابك خارج عربة الأطفال وعدم حضور فريقك إلى الحدث هي أمور صبيانية"

"رافينها - إنه لاعب لا يصدق. لا يحظى بالحب الكافي. صعوده كان مذهلاً ومثيراً. جود بيلينجهام أيضاً. إرلينج هالاند، أفضله على كين، لكنه سجل 34 هدفاً في جميع المسابقات الموسم الماضي، و52 هدفاً في موسمه الأول. أما الرقم واحد فهو لامين يامال. إنه أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي يلعب بلا خوف، يلعب بحرية، يفعل ما يريد في سن 17 عامًا".

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ما هو المستقبل بالنسبة لبالمر؟

بالمر لديه الوقت الكافي للتنافس على لقب "أفضل لاعب في العالم"، حيث ساعدت إنجازاته في ضمان مشاركة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى في موسم 2025-26.