"طبطب على بونو بعد الخسارة" .. جدل بين ضيوف وليد الفراج بسبب تصرف حكم الكلاسيكو!

ماذا حدث بعد فوز الاتحاد على الهلال؟

ناقش الإعلامي وليد الفراج، حالة مثيرة للجدل في نهاية مباراة الهلال والاتحاد بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي حسمها العميد بركلات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).

وعقب انتهاء المباراة وقف الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا، مع أحد لاعبي الهلال وصافحة في لقطة تداولتها جماهير الهلال بشكل واسع، منتقدة تصرف الحكم الذين وصفوه بأنه كان يواسي ياسين بونو حارس مرمى الهلال على الخسارة.

وقال الناقد السعودي عبد الله فلاتة خلال مشاركته في برنامج "أكشن مع وليد": "الحكم مثل القاضي، هل رأيتم قاضيًا يواسي أحد أطراف القضية بعد إصدار الحكم؟ هذا التصرف غير ملائم، خاصة إذا تكرر مع أكثر من لاعب عقب الهزيمة. هذه اللقطة قد تُفهم بشكل سلبي، رغم نية الحكم الطيبة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الحكم لم يقف مع اللاعب في وسط الملعب، بل على باب غرفة الملابس، الموقع هو أهم شيء في الموضوع، الطبيعي أن يقف في منتصف الملعب وينتظر وصول مساعديه ومن ثم يغادر الملعب".

وتابع: "أطالب بمستوى على مستوى عالٍ، وأدار مباريات كبيرة، لكن هذا الحكم كان متعالي على المباراة وليس من الطبيعي أن يقف مع لاعب الهلال و(يطبطب عليه) ويواسيه بعد الخسارة من الاتحاد".

وتدخل الحكم الدولي السابق، المصري سمير عثمان، قائلًا: "من المفترض أن يكون طاقم الحكام هم آخر من يغادر أرض الملعب، حتى يطمئن على سلامة جميع اللاعبين".وختم الفراج: "هذا الموقف لا يؤثر على المباراة، وهو أمر عادي أن يتحدث مع اللاعبين ويصافحهم في نهاية المباراة وليس ورائها أي مرأب آخر".