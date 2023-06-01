ياسين بونو وجونزالو مونتيل يعيدان التاريخ .. نهائي الدوري الأوروبي بذكريات كأس العالم 2022!

العديد من لقطات نهائي الدوري الأوروبي كانت تكرارًا لما حدث في كأس العالم 2022..

ذكرتنا المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي 2022-23 قليلًا بمنافسات بطولة كأس العالم 2022، التي استضافتها قطر في نوفمبر وديسمبر 2022.

إشبيلية الإسباني حقق لقب بطولة الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، بفوزه بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

نهائي الدوري الأوروبي 2022-23 أعاد إلى الأذهان الكثير من اللقطات التي حدثت في كأس العالم 2022، وكأن الأمر كان تكرارًا لما حدث في قطر.

مونتيل .. بطل اللقطة الأخيرة!

مرة أخرى، كان الأرجنتيني جونزالو مونتيل، ظهير إشبيلية، بطل اللقطة الأخيرة، عندما انبرى لتسديد ركلة الترجيح الحاسمة أمام روما.

مونتيل سدد ركلة الجزاء على يسار حارس روما روي باتريسيو الذي تصدى للتسديدة، لكن خطأً من الحارس البرتغالي في تحركه أدى إلى إعادة الركلة.

وقرر مونتيل في الإعادة أن يسدد الكرة بطريقة مشابهة للطريقة التي نفذ بها ركلة الترجيح الأخيرة أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، والتي منحت الأرجنتين اللقب الغالي.

بونو السد المنيع

المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية كان سدًا منيعًا في نهائي الدوري الأوروبي، تمامًا كما كان الحال في كأس العالم رفقة "أسود الأطلس".

بخلاف التصديات في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين، كان بونو بطل إشبيلية الحقيقي في ركلات الترجيح، بتصديه لركلتين من لاعبي روما.

بونو أيضًا أعاد إلى الأذهان تألقه في المونديال، خاصة في ركلات الترجيح أمام إسبانيا في دور الستة عشر، عندما تصدى لركلتي ترجيح من لاعبي "لا روخا"، وأهدى المغرب بطاقة العبور إلى ربع النهائي.