فيديو | عملا موظفين خدمة عملاء .. ياسين بونو وخاليدو كوليبالي يخوضان تجربة جديدة ويفاجئان الجماهير بالهدايا

ثنائي الهلال يفاجئ الجماهير..

خاض ثنائي الهلال السعودي؛ حارس المرمى المغربي ياسين بونو والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي تجربة جديدة من نوعها، للعمل لموظفين خدمة عملاء، لمفاجأة الجماهير.

الثنائي قام اليوم الإثنين، بزيارة مقر تطبيق "جاهز"؛ أحد رعاة الهلال، للتعرف أكثر على طريقة عمل هذا التطبيق الذي يخدم الملايين داخل المملكة.

وعلى هامش الزيارة، عمل بونو وكوليبالي كموظفين خدمة عملاء، للرد على شكوى الجمهور، وبالطبع تدخلهما لعب دورًا في تهدئة أصحاب المشكلات.

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لكن المفاجأة الأكبر كانت بتقديمهما هدايا للمشتكين عبارة عن قميص الهلال موقعًا من اللاعبين، تصل مع الطلبات إلى منازل العملاء.

يذكر أن الثنائي حصل على راحة منذ الأمس ولمدة سبعة أيام، استغلالًا لفترة توقف دوري روشن لمدة شهر تقريبًا، لارتباط المنتخب السعودي بخوض منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 26".

وأنهى الزعيم المنافسات قبل التوقف، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن الاتحاد "المتصدر".